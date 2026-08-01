Трамп раскрыл планы на Гренландию

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия может перейти под контроль США до конца его президентского срока, который истекает в январе 2029 года. Как передает Day.Az, свои планы он раскрыл в интервью Real America.

Трамп согласился с предположением ведущего, что к моменту его ухода с поста главы Белого дома остров может находиться под контролем США.

Президент подчеркнул, что Гренландия имеет большое значение для Соединенных Штатов.