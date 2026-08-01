https://news.day.az/world/1851546.html Во Франции задержали сотни человек из-за лесных пожаров Число задержанных в рамках расследования дел, связанных с природными пожарами во Франции, увеличилось до 328. Об этом рассказал министр внутренних дел республики Лоран Нуньес, передает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "328 человек были задержаны по подозрению в причастности к возникновению пожаров", - сказал глава МВД.

Во Франции задержали сотни человек из-за лесных пожаров

В мире, 1 августа 2026 19:00 (UTC +04:00) 723
Во Франции задержали сотни человек из-за лесных пожаров

Число задержанных в рамках расследования дел, связанных с природными пожарами во Франции, увеличилось до 328. Об этом рассказал министр внутренних дел республики Лоран Нуньес, передает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"328 человек были задержаны по подозрению в причастности к возникновению пожаров", - сказал глава МВД.

28 июля телеканал France 24 сообщил, что бушующие в юго-западных районах Франции лесные пожары вызвали образование пирокучевых облаков cumulonimbus flammagenitus, которые способны усиливать распространение огня. Такое природное явление возникает, когда пожар раскаляет воздух около земли. Быстро поднимающиеся вверх потоки затем охлаждаются и формируют облако из дыма и горячего воздуха.

В этом году страны Европы столкнулись с аномально высокой температурой. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. 

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