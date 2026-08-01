Автор: Ибрагим Алиев

Охвативший юго-запад Франции пожар стал жесткой еще одной проверкой для макроновской власти, которая годами заявляло о своей силе, влиянии и способности давать другим странам политические советы. Проверку она полностью провалила, ибо результат оказался тяжелым: десятки тысяч гектаров выгоревшей земли, массовая эвакуация, пострадавшие пожарные и срочная помощь из-за рубежа.

С 22 июля огонь прошел около 42 тысяч гектаров между Бордо и атлантическим побережьем. Свои дома были вынуждены покинуть 220 тысяч человек. С начала года во Франции выгорели уже 116 тысяч гектаров.

Эти цифры говорят о последствиях управленческих решений. Жара, засуха и высокий риск возгораний были известны заранее. Французские службы обладали метеорологическими прогнозами, спутниковыми снимками и данными о состоянии лесов. В распоряжении властей находились недели для подготовки.

Требовалось увеличить число патрулей, усилить пожарные части, проверить технику, подготовить водоемы и расчистить наиболее опасные участки. В первые часы после появления огня государство должно было сосредоточить в районе все доступные силы.

Вместо локального возгорания Франция получила огненный фронт, который подошел к крупным городам и заставил власти проводить одну из крупнейших эвакуаций мирного времени.

Пожар начал создавать собственную погоду. Над горящими лесами появились пирокумулонимбусы. Такие облака вызывают сильный ветер, молнии и новые очаги. После этого действия спасателей значительно усложнились.

Президент Эммануэль Макрон затем предупреждал французов о тяжелых неделях. Причем заявления прозвучали после того, как ситуация вышла из-под контроля. Общество услышало очередное описание проблемы от власти, обязанной была подготовить страну к ней заранее.

Позже Франция запросила помощь у европейских партнеров. К тушению подключились экипажи и техника из Турции, Германии, Норвегии, Украины и других стран. Еврокомиссия задействовала общий механизм реагирования. Для наблюдения за районами бедствия использовались спутники Copernicus, готовились самолеты и вертолеты резерва rescEU.

Международная поддержка помогла усилить борьбу с огнем. Одновременно она раскрыла нехватку собственных ресурсов у государства, которое претендует на ведущую роль в Европе.

Главным символом кризиса стала французская пожарная авиация. В парке страны числятся двенадцать самолетов Canadair. В отдельные дни к работе были готовы лишь пять машин. Остальные находились на обслуживании.

Еще в 2022 году Макрон обещал полностью обновить авиационный парк и увеличить его до шестнадцати самолетов. Первые поставки ожидаются в 2028 году. Французские леса горят сейчас, а необходимая техника появится уже после завершения нынешнего президентского срока.

За этим отставанием стоят бюджетные решения, ведь власти сокращали средства гражданской безопасности и отказались от покупки двух дополнительных самолетов. При этом на один сезон аренды четырех легких машин Air Tractor было потрачено 6,2 миллиона евро. Сумма приблизилась к стоимости их приобретения.

Жители Жиронды выразили свое отношение к приоритетам Парижа через язвительную инициативу, предложив переименовать департамент в "Украину". Мол, таким способом привлечь больше средств из государственного бюджета.

Шутка получила широкое распространение по простой причине. Французам хорошо известно, как быстро правительство принимает решения, когда дело касается внешних проектов. На внутреннюю безопасность средства выделяются гораздо медленнее.

Поставки оружия Армении сопровождались политическими заявлениями, церемониями и активной рекламой. Париж отправлял Еревану артиллерию, системы противовоздушной обороны, радары и бронетехнику. Обновление собственных пожарных самолетов переносилось из года в год.

Такая расстановка приоритетов давно стала чертой политики Макрона. Президент стремился укрепить свое положение на международной арене, участвовал в чужих конфликтах и раздавал оценки другим государствам. В самой Франции постепенно накапливались финансовые, социальные и политические проблемы.

Государственный долг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета остается одним из крупнейших в еврозоне. Государственные расходы достигли 57,2 процента ВВП. Огромные траты не привели к укреплению ключевых служб.

Французы уже сталкивались с последствиями такого управления. Движение "желтых жилетов" показало глубину недовольства стоимостью жизни и социальной политикой. Пенсионная реформа усилила раскол. Ее провели при помощи статьи 49.3 Конституции, обойдя обычное голосование в Национальном собрании.

Досрочные парламентские выборы 2024 года добавили стране политическую нестабильность. Парламент оказался разделен на несколько крупных лагерей. Правительству стало сложнее принимать бюджет и проводить решения. Влияние президента внутри страны резко сократилось.

Похожий результат сопровождал внешнюю политику Парижа. Французские войска покинули ряд государств Сахеля. В Новой Каледонии решения центральной власти вызвали беспорядки и тяжелый экономический ущерб. На Южном Кавказе поддержка Армении разрушила посреднические позиции Франции и привела к кризису в отношениях с Азербайджаном.

Все эти события объединяет одна проблема - разрыв между амбициями власти и ее реальными возможностями.

Макрон хотел превратить Францию в самостоятельный мировой центр силы. Для такой роли требуется крепкая экономика, устойчивые институты и доверие граждан. Сегодня французское государство сталкивается с долгами, слабым парламентом, ростом протестных настроений и нехваткой техники для защиты собственной территории.

Пожары в Жиронде собрали последствия этой политики в одной точке. Власти знали об опасности, однако подготовка оказалась слабой. Национальных ресурсов не хватило, а обещанное обновление авиации осталось на бумаге.

Огонь уничтожил леса и дома. Вместе с ними сгорела часть политической декорации, за которой Париж пытался скрыть внутренний кризис.

Французское руководство годами учило другие страны ответственности и эффективному управлению. Жиронда показала, насколько далеко сама Франция отошла от этих требований.