https://news.day.az/world/1851570.html Франция в огне - страна расплачивается за провальные решения Макрона Охвативший юго-запад Франции пожар стал жесткой еще одной проверкой для макроновской власти, которая годами заявляло о своей силе, влиянии и способности давать другим странам политические советы.

Франция в огне - страна расплачивается за провальные решения Макрона

В мире, 1 августа 2026 20:20 (UTC +04:00) 2 816
Франция в огне

Автор: Ибрагим Алиев

Охвативший юго-запад Франции пожар стал жесткой еще одной проверкой для макроновской власти, которая годами заявляло о своей силе, влиянии и способности давать другим странам политические советы. Проверку она полностью провалила, ибо результат оказался тяжелым: десятки тысяч гектаров выгоревшей земли, массовая эвакуация, пострадавшие пожарные и срочная помощь из-за рубежа.

С 22 июля огонь прошел около 42 тысяч гектаров между Бордо и атлантическим побережьем. Свои дома были вынуждены покинуть 220 тысяч человек. С начала года во Франции выгорели уже 116 тысяч гектаров.

Эти цифры говорят о последствиях управленческих решений. Жара, засуха и высокий риск возгораний были известны заранее. Французские службы обладали метеорологическими прогнозами, спутниковыми снимками и данными о состоянии лесов. В распоряжении властей находились недели для подготовки.

Требовалось увеличить число патрулей, усилить пожарные части, проверить технику, подготовить водоемы и расчистить наиболее опасные участки. В первые часы после появления огня государство должно было сосредоточить в районе все доступные силы.

Вместо локального возгорания Франция получила огненный фронт, который подошел к крупным городам и заставил власти проводить одну из крупнейших эвакуаций мирного времени.

Пожар начал создавать собственную погоду. Над горящими лесами появились пирокумулонимбусы. Такие облака вызывают сильный ветер, молнии и новые очаги. После этого действия спасателей значительно усложнились.

Президент Эммануэль Макрон затем предупреждал французов о тяжелых неделях. Причем заявления прозвучали после того, как ситуация вышла из-под контроля. Общество услышало очередное описание проблемы от власти, обязанной была подготовить страну к ней заранее.

Позже Франция запросила помощь у европейских партнеров. К тушению подключились экипажи и техника из Турции, Германии, Норвегии, Украины и других стран. Еврокомиссия задействовала общий механизм реагирования. Для наблюдения за районами бедствия использовались спутники Copernicus, готовились самолеты и вертолеты резерва rescEU.

Международная поддержка помогла усилить борьбу с огнем. Одновременно она раскрыла нехватку собственных ресурсов у государства, которое претендует на ведущую роль в Европе.

Главным символом кризиса стала французская пожарная авиация. В парке страны числятся двенадцать самолетов Canadair. В отдельные дни к работе были готовы лишь пять машин. Остальные находились на обслуживании.

Еще в 2022 году Макрон обещал полностью обновить авиационный парк и увеличить его до шестнадцати самолетов. Первые поставки ожидаются в 2028 году. Французские леса горят сейчас, а необходимая техника появится уже после завершения нынешнего президентского срока.

За этим отставанием стоят бюджетные решения, ведь власти сокращали средства гражданской безопасности и отказались от покупки двух дополнительных самолетов. При этом на один сезон аренды четырех легких машин Air Tractor было потрачено 6,2 миллиона евро. Сумма приблизилась к стоимости их приобретения.

Жители Жиронды выразили свое отношение к приоритетам Парижа через язвительную инициативу, предложив переименовать департамент в "Украину". Мол, таким способом привлечь больше средств из государственного бюджета.

Шутка получила широкое распространение по простой причине. Французам хорошо известно, как быстро правительство принимает решения, когда дело касается внешних проектов. На внутреннюю безопасность средства выделяются гораздо медленнее.

Поставки оружия Армении сопровождались политическими заявлениями, церемониями и активной рекламой. Париж отправлял Еревану артиллерию, системы противовоздушной обороны, радары и бронетехнику. Обновление собственных пожарных самолетов переносилось из года в год.

Такая расстановка приоритетов давно стала чертой политики Макрона. Президент стремился укрепить свое положение на международной арене, участвовал в чужих конфликтах и раздавал оценки другим государствам. В самой Франции постепенно накапливались финансовые, социальные и политические проблемы.

Государственный долг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета остается одним из крупнейших в еврозоне. Государственные расходы достигли 57,2 процента ВВП. Огромные траты не привели к укреплению ключевых служб.

Французы уже сталкивались с последствиями такого управления. Движение "желтых жилетов" показало глубину недовольства стоимостью жизни и социальной политикой. Пенсионная реформа усилила раскол. Ее провели при помощи статьи 49.3 Конституции, обойдя обычное голосование в Национальном собрании.

Досрочные парламентские выборы 2024 года добавили стране политическую нестабильность. Парламент оказался разделен на несколько крупных лагерей. Правительству стало сложнее принимать бюджет и проводить решения. Влияние президента внутри страны резко сократилось.

Похожий результат сопровождал внешнюю политику Парижа. Французские войска покинули ряд государств Сахеля. В Новой Каледонии решения центральной власти вызвали беспорядки и тяжелый экономический ущерб. На Южном Кавказе поддержка Армении разрушила посреднические позиции Франции и привела к кризису в отношениях с Азербайджаном.

Все эти события объединяет одна проблема - разрыв между амбициями власти и ее реальными возможностями.

Макрон хотел превратить Францию в самостоятельный мировой центр силы. Для такой роли требуется крепкая экономика, устойчивые институты и доверие граждан. Сегодня французское государство сталкивается с долгами, слабым парламентом, ростом протестных настроений и нехваткой техники для защиты собственной территории.

Пожары в Жиронде собрали последствия этой политики в одной точке. Власти знали об опасности, однако подготовка оказалась слабой. Национальных ресурсов не хватило, а обещанное обновление авиации осталось на бумаге.

Огонь уничтожил леса и дома. Вместе с ними сгорела часть политической декорации, за которой Париж пытался скрыть внутренний кризис.

Французское руководство годами учило другие страны ответственности и эффективному управлению. Жиронда показала, насколько далеко сама Франция отошла от этих требований.

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Поножовщина в колледже в Баку - ВИДЕО 5 ноября 22:41 (UTC+04), Общество 1 021
44 дня, за которыми стояли десятилетия: формула исторической Победы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 5 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 1 486
Спор между соседями закончился поножовщиной 5 ноября 22:17 (UTC+04), Общество 866
"Манчестер Юнайтед" связался с Дешамом 5 ноября 22:09 (UTC+04), Спорт 752
Баку открывает Казахстану новые пути на мировые нефтяные рынки 5 ноября 22:00 (UTC+04), Экономика 1 550
В Азербайджане скончался врач 5 ноября 21:49 (UTC+04), Общество 925
Мелания Трамп написала «личные письма» Путину и Зеленскому 5 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 431
Бунт в Европе: до чего некомпетентные власти довели людей? - ОБЗОР 5 ноября 21:30 (UTC+04), В мире 1 575
Эстонские IT-компании могут выйти на рынок Азербайджана 5 ноября 21:22 (UTC+04), Экономика 1 472
Война в Карабахе: стратегия, суверенитет и Победа Азербайджана 5 ноября 21:13 (UTC+04), Политика 1 362
Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi 5 ноября 21:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 453
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 5 ноября 21:01 (UTC+04), Общество 5 222
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 5 ноября 20:59 (UTC+04), В мире 1 489
Названа команда недели Лиги чемпионов 5 ноября 20:47 (UTC+04), Спорт 757
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 5 ноября 20:43 (UTC+04), Официальная хроника 845
В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО 5 ноября 20:35 (UTC+04), Культура 744
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере цифрового развития - ФОТО 5 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 1 487
"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта - ФОТО 5 ноября 20:11 (UTC+04), Культура 894
Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО 5 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 1 428
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 5 ноября 20:02 (UTC+04), Официальная хроника 3 781
ЦБА и MFC обсудили развитие микрофинансирования 5 ноября 19:54 (UTC+04), Экономика 1 411
Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 5 ноября 19:49 (UTC+04), Общество 866
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 5 ноября 19:47 (UTC+04), Экономика 1 457
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 5 ноября 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 360
"Алиевская конституция" как показатель растущего влияния Азербайджана в Армении и регионе 5 ноября 19:35 (UTC+04), Политика 4 545
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО 5 ноября 19:31 (UTC+04), Культура 696
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона 5 ноября 19:20 (UTC+04), В мире 1 424
В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие 5 ноября 19:07 (UTC+04), В мире 1 556
Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении - ФОТО 5 ноября 19:05 (UTC+04), Политика 1 439
В бакинском метро проходит социальная акция "Zəfər arzuları", посвященная Дню Победы - ФОТО 5 ноября 18:50 (UTC+04), Общество 720
Выплаты дивидендов госпредприятиями в бюджет Азербайджана расширятся 5 ноября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 489
В Лачине посетили семьи шехидов в преддверии Дня Победы - ФОТО 5 ноября 18:24 (UTC+04), Общество 655
В Карабахе планируют предоставлять земельные участки для проектов рыбоводства 5 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 681
День анимации Тюркского мира может пройти в Баку - ФОТО 5 ноября 18:09 (UTC+04), Культура 654
Vətən müharibəsinə həsr edilən ekspozisiya və Zəfər zalının təqdimatı keçirilib - FOTO 5 ноября 18:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 462
Мэрию Ниццы обклеили портретами армянских заключенных. Сидеть им это не помешает 5 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 5 181
Азербайджан и Эстония обсудили расширение сотрудничества в сфере ИКТ - ФОТО 5 ноября 17:56 (UTC+04), Наука и технологии 693
Дата 8 Ноября олицетворяет торжество национальной воли азербайджанского народа - Азер Гараев 5 ноября 17:50 (UTC+04), Политика 1 483
Во Франции более 270 тысяч человек вышли на акции протеста - ВИДЕО 5 ноября 17:44 (UTC+04), В мире 1 569
В Азербайджане увеличат расходы на соцзащиту 5 ноября 17:30 (UTC+04), Экономика 1 472
Рафинья продлил контракт с "Барселоной" 5 ноября 17:27 (UTC+04), Спорт 670
В Азербайджане расширят территорию Абшеронского национального парка 5 ноября 17:25 (UTC+04), Общество 679
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