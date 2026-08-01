Азербайджанский язык - код нации, ее историческая память и основа мировоззрения - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня в Азербайджане отмечается День азербайджанского алфавита и языка. Это праздник, имеющий не только культурное, но и глубокое политико-историческое значение. Напомню, что он был учрежден указом общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года и стал символом возвращения к национальным истокам, укрепления независимости и осознания роли родного языка как важнейшего элемента государственности.

Заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева, приуроченные к этой дате, логично продолжают стратегическую линию, заложенную общенациональным лидером. Подчеркивая, что азербайджанский язык является родным более чем для 50 миллионов человек и что именно независимое азербайджанское государство выступает хранителем его чистоты и богатства, Президент нашей страны формулирует не просто культурный тезис, а важную идеологическую установку.

Чтобы в полной мере оценить значимость этой позиции, необходимо обратиться к историческому опыту. В советский период азербайджанский язык, несмотря на формальное признание, фактически был оттеснен на периферию общественно-политической и научной жизни. Русский язык доминировал в управлении, образовании, науке и медиа, что объективно сдерживало развитие национального языка.

Дополнительным фактором давления стали неоднократные изменения алфавита - от арабской графики к латинице, затем к кириллице и вновь к латинице в период независимости. Эти трансформации, помимо политических целей, имели и более глубокий эффект - разрыв культурной преемственности поколений, усложнение доступа к литературному наследию и ослабление национального самосознания. Таким образом, языковая политика того периода в значительной степени была направлена на нивелирование идентичности и формирование наднационального советского пространства.

С обретением независимости вопрос языка стал одним из ключевых в построении государства. Именно общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев придал этому направлению системный характер. Принятый в 2003 году Закон "О государственном языке в Азербайджанской Республике" закрепил правовые основы защиты, развития и обязательного использования азербайджанского языка.

В этом документе четко обозначены задачи государства: обеспечение функционирования языка во всех сферах жизни, защита его чистоты, развитие научной и образовательной базы, укрепление роли языка как символа независимости. Таким образом, язык был выведен из культурной плоскости в ранг стратегического ресурса государства. Ну а современный этап характеризуется не только сохранением, но и активным развитием этой политики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что язык является одним из ключевых факторов национальной безопасности. Особое значение имеет его выступление в Национальной академии наук Азербайджана, где глава государства акцентировал внимание на необходимости защиты азербайджанского языка от внешних и внутренних искажений. Он отмечал, что засорение языка заимствованиями, снижение культуры речи и недостаточное внимание к литературным нормам представляют серьезную угрозу.

В том его выступлении прозвучало несколько важных тезисов: язык должен развиваться, но без утраты своей сущности, научное сообщество обязано активно участвовать в формировании языковой политики, государство будет последовательно поддерживать инициативы по сохранению языковой чистоты. Эти положения полностью соотносятся с его сегодняшним заявлением, согласно которому Азербайджан как независимое государство несет ответственность за сохранение литературной нормы языка.

Безусловно, высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева имеют под собой серьезную аргументационную базу. Действительно, более 50 миллионов носителей азербайджанского языка - это не только показатель распространенности, но и фактор геополитического влияния. Азербайджанский язык становится инструментом культурной дипломатии. Кроме того, без сильного национального языка невозможно полноценное функционирование независимого государства. Он обеспечивает единство общества и управляемость системы.

Также очевидно и то, что язык является носителем исторической памяти, традиций и ценностей азербайджанского народа. Его утрата или ослабление неизбежно ведет к размыванию идентичности. При этом в условиях глобального информационного пространства возрастает риск вытеснения национальных языков. Это требует активной государственной политики защиты. И такая защита имеет место.

При этом сегодня перед Азербайджаном стоит задача не только сохранить язык, но и передать его будущим поколениям в максимально чистом и развитом виде. Это включает совершенствование системы образования на родном языке, развитие медиа, поддержку научных исследований, популяризацию грамотной речи на азербайджанском языке в обществе. Ведь язык - это не просто средство общения. Это культурный код нации, ее историческая память и основа мировоззрения. Потеря этого кода означает утрату самого себя.

Bu məqalə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin maliyyə yardımı ilə "Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin, elm və mədəniyyətinin təbliği" istiqaməti çərçivəsində hazırlanıb.