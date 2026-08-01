Король Испании выразил возмущение из-за событий в Сеуте

Король Испании Филипп VI выразил свою "обеспокоенность и возмущение" из-за серьезных событий в автономном городе Сеута, расположенном на северном побережье Африки, куда ранее проникли тысячи мигрантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, монарх отметил, что государство должно обеспечить безопасность автономных городов и предотвратить повторение подобных событий. Глава государства также заявил о необходимости принятия мер, которые продемонстрируют населению Сеуты и Мелильи поддержку остальной части Испании.

30 июля тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Городские власти сообщали о примерно 60 тыс. мигрантов, МВД Испании заявляло о 50 тыс. прибывших. Агентство EFE со ссылкой на силовиков передавало, что за последние 30 часов около 69,5 тыс. мигрантов вернулись в Марокко. Эта цифра может включать тех, кто прибыл в населенный пункт еще до массового наплыва нелегалов 30 июля, а также тех, кто в течение вчерашнего дня пересекал границу более одного раза. Кроме того, не менее 67 человек погибли, пытаясь достигнуть территории города.