https://news.day.az/sport/1851582.html Тофиг Мусаев одержал очередную победу в UFC - ВИДЕО Азербайджанский боец ММА Тофиг Мусаев в очередной раз вышел в октагон. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 36-летний спортсмен встретился со словаком Людовитом Клейном на турнире UFC Fight Night, проходившем в столице Сербии Белграде. Поединок в легкой весовой категории вошел в предварительный кард вечера.
Тофиг Мусаев одержал очередную победу в UFC - ВИДЕО
Азербайджанский боец ММА Тофиг Мусаев в очередной раз вышел в октагон.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 36-летний спортсмен встретился со словаком Людовитом Клейном на турнире UFC Fight Night, проходившем в столице Сербии Белграде.
Поединок в легкой весовой категории вошел в предварительный кард вечера. Тофиг Мусаев одержал победу над соперником, записав на свой счет очередной успех в UFC.
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