Тофиг Мусаев одержал очередную победу в UFC - ВИДЕО

Азербайджанский боец ММА Тофиг Мусаев в очередной раз вышел в октагон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 36-летний спортсмен встретился со словаком Людовитом Клейном на турнире UFC Fight Night, проходившем в столице Сербии Белграде.

Поединок в легкой весовой категории вошел в предварительный кард вечера. Тофиг Мусаев одержал победу над соперником, записав на свой счет очередной успех в UFC.