В НАТО предупредили о нехватке вооружения для защиты Израиля

Глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Алексус Гринкевич предупредил военное руководство о нехватке сил для защиты Израиля.

Как передает Day.Az, об этом 1 августа сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Главный американский генерал в Европе предупредил Пентагон в частном порядке на этой неделе о том, что у него недостаточно военно-морских сил для того, чтобы продолжать защиту Израиля от ракетных атак", - сказано в материале.

По данным газеты, Гринкевич уведомил высокопоставленных чиновников, что без дополнительного эсминца ему придется выбирать между защитой США и Израиля. Официальных комментариев нет, но источники отмечают, что уведомление соответствует практике обращения генералов к руководству в случае рисков, требующих внимания Вашингтона.

Предупреждение прозвучало на фоне эскалации между США и Ираном, когда на смену переговорам пришли взаимные атаки, что привело к истощению ключевых американских вооружений, отметило издание.