https://news.day.az/sport/1851606.html "Сабах" усилил состав вингером из "Шеффилд Юнайтед" "Сабах" усилил свой состав новым футболистом. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб, нигерийский вингер Кристиан Нвачукву отныне будет защищать цвета столичной команды. 20-летний футболист перешел из английского клуба "Шеффилд Юнайтед". Контракт с Нвачукву рассчитан до лета 2029 года.
"Сабах" усилил состав вингером из "Шеффилд Юнайтед"
"Сабах" усилил свой состав новым футболистом.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб, нигерийский вингер Кристиан Нвачукву отныне будет защищать цвета столичной команды.
20-летний футболист перешел из английского клуба "Шеффилд Юнайтед".
Контракт с Нвачукву рассчитан до лета 2029 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре