https://news.day.az/world/1851591.html В Индии обнаружили гигантскую гору мусора - ВИДЕО Стример обнаружил в Индии гигантскую гору мусора высотой 65 метров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Утверждается, что здесь образовалось подобие "собственной экосистемы". Представляем вашему вниманию данное видео:
В Индии обнаружили гигантскую гору мусора - ВИДЕО
Стример обнаружил в Индии гигантскую гору мусора высотой 65 метров.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Утверждается, что здесь образовалось подобие "собственной экосистемы".
Представляем вашему вниманию данное видео:
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