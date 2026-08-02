Трамп отменил мощный удар по Ирану

Соединенные Штаты Америки отказались от запланированного мощного удара по Ирану и странам Ближнего Востока в связи с перспективой скорого заключения соглашений. Об этом 1 августа сообщил президент США Дональд Трамп, передает Day.Az.

"Я согласился, ради блага всего мира и, соответственно, ради выживания успешного и процветающего Ирана, отменить нападение при условии быстрого заключения сделки", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что Израиль также присоединяется к данным договоренностям. Ключевыми условиями сделки являются незамедлительное и беспрепятственное открытие судоходства в Ормузском проливе, а также полный отказ Тегерана от ядерной угрозы.

Ранее, 1 августа, сообщалось, что США и Израиль могут нанести мощный удар по энергообъектам Ирана в ближайшее время.