День предполагает большие возможности - гороскоп на 2 августа

Сегодня звезды гороскопа задают сразу два противоположных тренда: с одной стороны день предполагает большие возможности, с другой же - лень.

Как передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп", работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного.

Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день - время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела.

В сфере любви день склоняет не столько к любовным поискам и переживаниям, сколько к уютному времяпровождению с любимым человеком. Сегодня именно тот день, когда слова не нужны: молчание может сказать гораздо больше.

Овен

Сегодня у Овна не лучший день для учебы, умственной работы и планирования - слишком много он может наделать ошибок. Если же Овну все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить сегодняшние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать. Ну а самым правильным решением будет посвятить этот день какому-нибудь творчеству - поверьте, вы не пожалеете!

Телец

Сегодня Тельцу практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих - они и так будут на его стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Телец будет пользоваться повышенным спросом! Звезды гороскопа советуют ему потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Тельца сегодня будут выглядеть привлекательно, а слова - убедительно, так что он может рассчитывать на нужный результат.

Близнецы

Сегодняшний день Близнецам стоит посвятить обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее - это будет получаться у них лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Близнецам не стоит даже браться за важные дела. День наделяет их умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому, Близнецы сегодня способны найти решение любой проблемы, а их планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.

Рак

Сегодня - день, когда наибольший успех в любых делах Раку принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, он может действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде послужат хорошим стимулом и позволят ему добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего сегодня Раку стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями!

Лев

Сегодня гороскоп Льва обещает успех в делах, однако "виновной" в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Льва решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят ему с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты сегодня могут оказаться Льву по плечу. А все потому, что он будет точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное - как.

Дева

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Деву о том, что между ней и ее планами могут встать препятствия, и имя этих препятствий - Лень и Пассивность. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Дева думала, уже решены, сегодня способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что ее планы потерпят крах. Просто сегодня Деве придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.

Весы

Если сегодня у Весов не все получится, то виноваты в этом будут исключительно они сами. День предвещает им хорошие возможности, однако Весы могут не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Весы сегодня способны наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершали. Чтобы день оказался продуктивным, Весам не следует расслабляться. Залог их успеха - внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет отличным дипломатом и при желании сумеет найти общий язык с кем угодно - и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у него накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды гороскопа советуют ему не откладывать разговор на другой день. Сегодня Скорпион сумеет донести свои чувства и мысли до собеседника и имеет все шансы на то, что его правильно поймут.

Стрелец

Сегодня Стрельцу будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее ему будет за это дело взяться: его гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Стрельца вмешательства, он способен затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку - все эти обычные дела сегодня будут казаться Стрельцу ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.

Козерог

Сегодня Козерог, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел - события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, сегодня у Козерога вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что он способен буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ним рядом.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Водолея о том, что ему не следует в важных вопросах полагаться только на себя - ему может не хватить не только энергии, но также опыта или знаний. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Водолей сегодня не признается в своем невежестве, то рискует наделать ошибок. Единственный правильный путь - советоваться с окружающими: в работе Водолею сегодня будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте - назначить мудрого третейского судью.

Рыбы

Сегодня дела у Рыб обещают складываться удачно даже без особенных усилий с их стороны! Это один из немногих дней, когда желания Рыб будут совпадать с их возможностями. Не исключено, что судьба порадует Рыб приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Рыбы планировали крупный проект или ответственный разговор - сегодня самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для них должен стать: "Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!".