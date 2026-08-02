Иран предупредил США о решительном ответе на новые атаки против него.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом информирует телеканал Press TV со ссылкой на иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи.

Сообщается, что Аракчи провел телефонные разговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом и командующим вооруженными силами Пакистана Асимом Муниром, обсудив с ними последствия действий США на Ближнем Востоке и риски эскалации конфликта.

По данным телеканала, иранский министр предостерег Вашингтон от авантюристских действий, заявив о полной готовности Тегерана ответить на провокации.

Ранее портал Axios сообщил, что власти США были удивлены готовностью Ирана к эскалации конфликта. По словам американского чиновника, Тегеран в последние дни вел себя "очень агрессивно".