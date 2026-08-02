https://news.day.az/politics/1851471.html Европарламент пообещал армянским сепаратистам невозможное - и снова обманул Отрабатывать грязные деньги - дело непростое. Трудно, наверное, приходится депутатам Европарламента, получающим подачки от армянства. Спонсоры ждут результатов, а результатов нет. Только пустозвонство перед микрофоном и бессмысленные резолюции. А дальше? Взяткодатели ждут продолжения.

Европарламент пообещал армянским сепаратистам невозможное - и снова обманул

Политика, 2 августа 2026 08:00 (UTC +04:00) 6 061
Европарламент пообещал армянским сепаратистам невозможное

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Отрабатывать грязные деньги - дело непростое. Трудно, наверное, приходится депутатам Европарламента, получающим подачки от армянства. Спонсоры ждут результатов, а результатов нет. Только пустозвонство перед микрофоном и бессмысленные резолюции. А дальше? Взяткодатели ждут продолжения. Им, видимо, не объяснили, что ЕП - это структура, которая может на что-то влиять, когда речь идет о членах Евросоюза, а другим странам их истерики до лампочки. У лобби в ЕП нет инструментов заставить руководство ЕС пойти против Баку. Ну нет, что тут поделать. Азербайджан не собирается в Евросоюз и давить на него попросту нечем.

Всего этого армянству не объяснили, чтобы продолжать доить его, что и делается с большим успехом. Армянство должно продолжать думать, что Европарламент - это большая сила, а его резолюции заставляют нас прятаться под стол от страха.

Очередное выступление Бегларяна в ООН обернулось провалом

Очередное выступление Бегларяна в ООН обернулось провалом

Накануне одна из лоббисток, депутат от Франции Марина Мезюр направила письменный запрос в Европейскую комиссию с требованием обеспечить реализацию права армян на возвращение в Карабах, откуда они выехали совершенно добровольно и с соблюдением всех их человеческих прав. Мезюр считает, что ЕК обязан это сделать, "основываясь на обязательном к исполнению решении Международного суда ООН от 17 ноября 2023 года".

Радостную весть об этом распространил убогий сепаратист Артак Бегларян. Кучка сепаратистов во главе с ним, оказывается, в очередной раз побывала в Страсбурге и передала лоббистке "факты". Самое интересное, что выехавших из Карабаха армян теперь стало 150 тысяч, а не 120 тысяч, как утверждалось еще год назад. Размножаются прямо не по дням, а по часам. Убогий Бегларян также считает, что Европа должна добиться освобождения армянских преступников и, более того, рассматривать этот вопрос как "обязательное предварительное условие отношений с Баку".

На встрече с Мезюр, которая, конечно же, не осталась без знаменитой армянской "благодарности", сепаратисты пожаловались и на Пашиняна, считая основой мирного процесса обязательное возвращение армян в Карабах и освобождена преступников. Такой-сякой Пашинян пошел на поводу и ничего из этого в мирном договоре не указал.

После этой встречи воодушевленная Мезюр размахалась кулаками, мол, вот сейчас покажет всем этим несговорчивым еврокомиссиям, и немедленно направила очередное обращение в контору Урсулы фон дер Ляйен, потребовав остановить все экономические проекты с Баку до массового возвращения сепаратистской массы в Азербайджан.

Делая это, сама мадам, наверняка, прекрасно знала, что будет культурно послана на много букв. Но ради армянской "благодарности" можно все потерпеть. В принципе, Европарламент уже не раз посылался на много букв руководством ЕС в связи с такими обращениями и грозными резолюциями антиазербайджанского содержания. То же самое ждет и обращение Мезюр.

Вопрос тут в другом. До каких пор армянские сепаратисты, представители фейковых организаций и провокационных "союзов" будут иметь свободный доступ в европейские структуры? Какой-то Бегларян буквально не вылезает из Европы. То он в Страсбурге, то в Брюсселе, то в Женеве мутит воду. За чей счет совершаются эти вояжи? Вот тут как раз вопросов нет. Он выполняет роль курьера реваншистов между Арменией и Европой. Самим лидерам оппозиции выезд из Армении запрещен, а убогий Бегларян сделает нужную работу на отлично.

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#ЕВРОПАРЛАМЕНТ #АРМЯНСКОЕ ЛОББИ
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