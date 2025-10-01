Очередное выступление Бегларяна в ООН обернулось провалом

Автор: Мехти Ахмедзаде

Есть один такой тип среди армян, все еще надеющихся на возрождение сепаратизма на азербайджанских землях, который ничего из себя толком не представляет, но говорить "умными" цитатами о праве любит. Имя ему - Артак Бегларян. Тот самый, который после войны бомжевал на улицах Еревана, тщетно пытаясь доказать "то, не знаю что". Периодически он появляется на всякого рода мероприятиях и повторяет, как попугай, одни и те же слова, несмотря на то, что толку никакого нет и не будет.

И вот теперь Артак вновь вылез "поговорить о важном". О чем? О возвращении армян в Карабах. Любой уважающий себя, да и вообще право и политику человек вспомнил бы, что Азербайджан, когда полностью восстановил свой суверенитет, предложил армянскому населению Карабахского региона нашей страны остаться. Условие было одно и довольно-таки простое - принять гражданство. Баку, напомним, обещал равные права. Как в нашей стране живут представители разных национальностей на равных правах, так же могли бы жить и армяне. Но что они сделали? Они сказали нет, спасибо, и решили уехать в Армению.

Ну, не хотите, как хотите. Тем не менее, Бегларян, игнорируя все этот факт, появился внезапно как гриб на международной площадке, в Женеве, где на параллельном мероприятии Совета ООН по правам человека начал вешать на лапшу на уши тем, кто готов его послушать. Мероприятие было организовано Международной христианской солидарностью. На нем также выступили члены Национального совета Швейцарии Эрих Фон Тобель и Николя Вальдер, а также юрист Пол Уильямс.

Артак заявил компашке о "твердой воле перемещенного народа "арцаха" вернуться на родину. А эта троица изрекла, что без этого не может быть прочного и справедливого мира в регионе.

Во-первых, что это за такой "народ" "арцаха"? О каком отдельном этносе говорит Бегларян? Армяне есть армяне. Никакого отдельного "народа". Это выдуманный ярлык, которым на протяжении десятилетий пытались оправдать сепаратизм и оккупацию азербайджанских земель. Армяне Карабаха - это те же армяне, которые живут в Ереване, Гюмри или в диаспоре. Попытка искусственно отделить их и придать этому "особый статус" - примитивная манипуляция.

Во-вторых, хватит вешать ярлык "перемещенные лица". Выше мы уже это объяснили. Это был их выбор. Никто их не "перемещал".

Если ж Бегларян хочет поговорить о нарушениях прав и трагедии, то давайте поговорим об этом. Во время Первой карабахской войны армянские боевики совершили геноцид, убийства, расстрелы... Преступники и террористы не щадили даже детей, женщин, стариков. Сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из родных краев - из Шуши, Ходжалы, Лачина и других районов. Вот это были настоящие перемещенные лица, которые потеряли все из-за армянской агрессии. И именно им принадлежит подлинное право на возвращение, которое Азербайджан сегодня последовательно реализует.

А что касается всей этой "группы поддержки" из числа швейцарских депутатов и наемных юристов, то говорить они могут что угодно и сколько угодно. Юридическая реальность остается неизменной: Карабах - это Азербайджан. И никто не смеет указывать нашей стране, кто якобы должен туда вернуться. Сами разберемся.

Сегодня мы строим "умные города", дороги и энергосистемы в Карабахе. Азербайджанские семьи возвращаются в свои дома после десятилетий изгнания. Это и есть настоящая реализация права на возвращение.

Ну, а Бегларяну, сколько бы он ни визжал о "праве на возвращение", советуем одно - смириться и принять реальность. Никто и ничего не изменит. Правда и справедливость на нашей стороне.