https://news.day.az/officialchronicle/1806613.html Президент Ильхам Алиев: Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне пять лет назад, навсегда останется с нами В этом году мы с огромной гордостью отметили пятую годовщину нашей славной Победы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Президент Ильхам Алиев: Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне пять лет назад, навсегда останется с нами
В этом году мы с огромной гордостью отметили пятую годовщину нашей славной Победы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
"Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне пять лет назад, навсегда останется с нами. Азербайджанский народ вечно будет гордиться этой Победой", - отметил глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре