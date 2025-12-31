https://news.day.az/officialchronicle/1806613.html

Президент Ильхам Алиев: Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне пять лет назад, навсегда останется с нами

В этом году мы с огромной гордостью отметили пятую годовщину нашей славной Победы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.