Бакинский книжный центр назвал бестселлеры 2025 года
Бакинский книжный центр представил список бестселлеров (ТОП-5) 2025 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Книги на азербайджанском языке:
1. Azər Qərib "Oralar parti"
2. Vahid Əziz "Yaşamağa Tələsməyin"
3. Rövşən Abdullaoğlu "Relslər Üzərinə Uzanmış Adam"
4. Mürşüd Mehdi "Evdəki yad"
5. Müşfiq Ötgün "Tanımadığımız Konfutsi"
Зарубежные авторы на азербайджанском языке:
1. Herman Hesse "Yalquzaq"
2. Herman Hesse "Siddhartha"
3. Vulf Dorn "Xain ürəyim"
4. Frans Kafka "Çevrilmə"
5. Culiano da Empoli "Kreml sehrbazı"
Азербайджанские авторы на иностранных языках:
1. Ровшан Aбдуллаоглу "Человек, лежащий на рельсах"
2. Шахназ Сайн "Предначертанная"
3. Чингиз Абдуллаев "Кремлевский ноктюрн"
4. Jamila Musayeva "Azerbaijani Tea Ceremony"
5. Tahir Amiraslanov "The Cuisine of the Irevan Khanate"
Зарубежные авторы на иностранных языках:
1. Йозеф Рот "Отель Савой"
2. R. F. Kuang "Sarı yüz"
3. Sabahattin Ali "Kürk Mantolu Madonna"
4. Gillian Flynn "Gone girl"
5. Эмиль Чоран "Злой демиург"
