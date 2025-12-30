https://news.day.az/society/1806238.html Где сейчас пробки в Баку? - СПИСОК УЛИЦ На ряде дорог Баку наблюдаются пробки. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом МВД. В настоящее время сложная дорожная обстановка фиксируется на следующих участках: Бакинско-Сумгайытское шоссе в направлении станции метро "20 Января";
На ряде дорог Баку наблюдаются пробки.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом МВД.
В настоящее время сложная дорожная обстановка фиксируется на следующих участках:
- Бакинско-Сумгайытское шоссе в направлении станции метро "20 Января";
- Проспект Тбилиси от станции метро "20 Января" в направлении центра;
- Проспект Зии Буниятова от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
- Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг - наблюдается плотное движение.
