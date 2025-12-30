Где сейчас пробки в Баку?

На ряде дорог Баку наблюдаются пробки.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

В настоящее время сложная дорожная обстановка фиксируется на следующих участках:

  • Бакинско-Сумгайытское шоссе в направлении станции метро "20 Января";
  • Проспект Тбилиси от станции метро "20 Января" в направлении центра;
  • Проспект Зии Буниятова от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
  • Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг - наблюдается плотное движение.