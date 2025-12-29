Стало известно, кто помог помирить Трампа с Маском

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сыграл ключевую роль в примирении президента США Дональда Трампа с предпринимателем Илоном Маском. Об этом пишет The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, Вэнс и его окружение решили, что планы Маска создать в США третью партию могут навредить республиканцам на выборах в Конгресс в 2026 году и в последующие годы.

WP пишет, что Вэнс обращался к Маску напрямую, а также призвал союзников предпринимателя надавить на него, чтобы Маск отказался от планов создать партию "Америка".

"Многомесячная кампания Вэнса и других чиновников Белого дома, подробности которой ранее не сообщались, принесла свои плоды. Отказавшись от своего проекта создания третьей партии, Маск появился в Белом доме в ноябре, посетив ужин в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана", - отмечает издание.