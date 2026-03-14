Мир сталкивается с масштабным жилищным кризисом, и именно города находятся в центре этих вызовов.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Ана Клаудиа Россбах в ходе брифинга, посвященного Тринадцатой сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

"Сегодня около 300 миллионов человек в мире являются бездомными, более 1 миллиарда проживают в неформальных поселениях или трущобах без доступа к чистой воде, базовой инфраструктуре, медицинским и образовательным услугам. Многие из них живут в зонах повышенного риска и первыми сталкиваются с последствиями климатических изменений", - отметила она.

По ее словам, почти половина населения планеты - около 3 миллиардов человек - проживает в ненадлежащих жилищных условиях.

По прогнозам, в ближайшие десятилетия в города переедут еще около 2 миллиардов человек, в результате чего уровень урбанизации в мире достигнет 70%, что создаст дополнительную нагрузку на инфраструктуру, особенно в странах Африки и Юго-Восточной Азии.

Она подчеркнула, что обеспечение безопасным и доступным жильем является ключевым условием для достижения Целей устойчивого развития ООН к 2030 году.

"Главная задача сегодня - обеспечить безопасное и достойное жилье для растущего городского населения", - добавила Россбах.