Дональд Трамп допустил идею сделать Венесуэлу 51-м штатом

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность превращения Венесуэлы в 51-й штат Соединенных Штатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журналист телеканала Fox News Билл Мелуджин в соцсети X.

По его словам, в телефонном разговоре с коллегой телеканала Джоном Робертсом Трамп заявил, что "всерьез рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США".

Он также отметил, что в стране, по его оценке, находятся нефтяные запасы стоимостью около 40 трлн долларов, добавив, что "Венесуэла любит Трампа".

Напомним, что 3 января 2026 года Вооруженные силы США провели операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены из страны.