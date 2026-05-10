https://news.day.az/sport/1833546.html Фанаты "Барселоны" по ошибке закидали автобус своего клуба Болельщики "Барселоны" по ошибке забросали камнями автобус с футболистами и персоналом своей команды перед матчем чемпионата Испании с "Реалом". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Marca. Отмечается, что позднее пострадал и автобус с представителями "Реала". Встреча проходит в Барселоне.
В случае победы хозяев или ничьей каталонская команда досрочно станет чемпионом Испании.
