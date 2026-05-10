После 2003 года под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в нашей стране начался период стремительного и динамичного развития, опирающийся на сформировавшийся прочный фундамент. Исполнение принятых государственных программ, указов и распоряжений по ускорению социально-экономического развития Азербайджана, развитию регионов и отдельных отраслей, а также направление части доходов от экспорта энергоресурсов на эти цели позволили диверсифицировать экономику, развить ненефтяной сектор, создать современную инфраструктуру во всех сферах и повысить благосостояние населения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева, посвященной 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Сегодняшний новый и современный облик Баку и других наших городов дает основание говорить о том, что Азербайджан поднялся на вершину, которой может гордиться каждый из нас. Бакинский бульвар, Белый город, "Пламенные башни", Центр Гейдара Алиева, парки, аллеи, центры отдыха и развлечений, отвечающие самым современным стандартам учреждения здравоохранения, образования и культуры, объекты туризма и прочее наглядно демонстрируют, что наша столица заняла достойное место в ряду красивейших городов мира", - отметил С.Нуриев.

В статье также говорится: "Масштаб устойчивого прогресса, включая градостроительство и архитектуру, ясно показывает, что в основе достигнутых успехов лежит продуманный десятилетиями ранее, поэтапно реализованный и со временем проявляющийся все более отчетливо системный подход".