США сообщили о выводе из строя четырех судов с момента морской блокады

Американские военные продолжают обеспечивать морскую блокаду Ирана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

По данным командования, с 13 апреля силы США перенаправили 58 торговых танкеров.

Также сообщается, что были выведены из строя четыре судна, которые, как утверждается, пытались войти в иранские порты или покинуть их.