https://news.day.az/world/1833411.html
США сообщили о выводе из строя четырех судов с момента морской блокады
Американские военные продолжают обеспечивать морскую блокаду Ирана.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
По данным командования, с 13 апреля силы США перенаправили 58 торговых танкеров.
Также сообщается, что были выведены из строя четыре судна, которые, как утверждается, пытались войти в иранские порты или покинуть их.
