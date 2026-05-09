В СГБ Азербайджана отмечена 103-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

В связи со 103-й годовщиной со дня рождения основателя современного азербайджанского государства, почётного руководителя органов безопасности Азербайджана Общенационального лидера Гейдара Алиева начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев и личный состав службы с глубоким уважением почтили его светлую память в Аллее почётного захоронения. Также были возложены цветы к могиле выдающегося учёного-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, сообщает Day.Az со ссылкой на СГБ.

Продолжившееся в актовом зале СГБ мероприятие началось с минуты молчания в память о Великом лидере и шехидах, отдавших свои жизни во имя суверенитета нашей страны, после чего прозвучал Государственный гимн.

Выступивший с докладом начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев отметил богатый 25-летний период деятельности гениального руководителя в органах безопасности, подчеркнув, что национализация и перестройка этой важной структуры в духе идеологии азербайджанства стали результатом твёрдой воли дальновидного политика Гейдара Алиева.

Начальник службы также подчеркнул, что под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, успешно продолжающего политический курс Великого лидера, страна достигла исторических успехов во всех сферах, а органы безопасности благодаря особому вниманию и заботе главы государства вступили в качественно новый этап развития.

Генерал-полковник Али Нагиев заявил, что и впредь они будут с высокой ответственностью выполнять возложенные на них задачи по защите государственности и обеспечению национальной безопасности.

Мероприятие завершилось награждением сотрудников СГБ, отличившихся на службе и удостоенных высоких государственных наград.