Электромобили оказались не такими безопасными, как считалось

Электромобили долгое время представлялись как один из самых безопасных и эффективных видов транспорта в мире. Они считались идеальным выбором с точки зрения защиты окружающей среды и воспринимались как самая передовая технология в автомобильной промышленности. Однако со временем стало ясно, что и в этой сфере существуют определенные недостатки.

Об этом Day.Az заявил транспортный эксперт Эльмеддин Мурадлы.

Он высказался о рисках, которые могут нести электромобили.

Эксперт отметил, что в некоторых современных электромобилях опасность может представлять дизайн дверных ручек.

"Во время аварии или технической неисправности блокировка дверей затрудняет выход пассажиров. Особенно усилились опасения в связи с технологией скрытых ручек, применяемой в некоторых моделях китайского производства, и уже начали вводиться определенные ограничения в этом направлении. Другой важный вопрос - утилизация батарей. Вопрос безопасной переработки вредных и опасных аккумуляторов, используемых в электромобилях, до сих пор остается полностью не решенным. Кроме того, обсуждается и риск возгорания таких автомобилей. Потушить подобные пожары обычными методами невозможно - требуется специальный подход. Многие страны пока не готовы к подобным ситуациям", - отметил он.

Мурадлы подчеркнул, что, несмотря на это, электромобили по-прежнему считаются одним из ключевых направлений современных технологий и продолжают совершенствоваться.

"Однако в последнее время некоторые страны и регионы, включая Европу, начали более осторожно подходить к планам полного перехода на электромобили. Как именно эта проблема будет решена в будущем, покажет время", - добавил он.