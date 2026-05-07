За это вас могут оштрафовать на 200 манатов
Пассажиров, передвигающихся в общественном транспорте с домашними животными, могут оштрафовать.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно действующим правилам, на перевозку домашних животных в автобусах и других видах общественного транспорта распространяются определенные ограничения.
Так, в соответствии с "Правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом", утвержденными постановлением Кабинет Министров Азербайджанской Республики №141 от 17 сентября 2009 года, пассажиры могут перевозить домашних животных (кошек, собак и т.д.) в общественном транспорте только в специальном контейнере (переноске) или клетке.
Переноска с животным не должна мешать другим пассажирам, также необходимо соблюдать правила безопасности.
Согласно статье 290.1.2 Кодекс об административных проступках Азербайджана, за нарушение правил перевозки домашних животных в транспортных средствах (например, перевозку без клетки или переноски) предусмотрен штраф в размере 200 манатов.
