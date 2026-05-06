Таджикистан высоко ценит поддержку Азербайджаном водной повестки

Для Таджикистана является честью, что Азербайджан был в числе стран, поддержавших водные инициативы Таджикистана.

Как передает Day.Az, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Азербайджане Ильхом Абдурахмон в ходе брифинга, посвященного подготовке к 4-й Международной конференции высокого уровня в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" (2018-2028 годы).

По его словам, эта преемственность превратила Таджикистан в признанного лидера "Водного процесса", объединяющего мировое сообщество для решения проблем дефицита воды, таяния ледников и обеспечения экологической устойчивости на десятилетия вперед.

"Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" придало новый импульс международному сотрудничеству в сфере эффективного водопользования, защиты и сохранения соответствующих экосистем. Существенным достижением можно считать Конференцию ООН по водным ресурсам 2023 года в Нью-Йорке, проведенную под сопредседательством Таджикистана и Королевства Нидерландов", - сказал он.

Одним из ключевых результатов конференции, как отметил посол, стало формирование Повестки действий по водным ресурсам. В рамках этой инициативы на сегодняшний день зарегистрировано более 840 добровольных обязательств со стороны государств и других заинтересованных сторон в области водосбережения.

Посол напомнил, что Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития", инициированное Республикой Таджикистан, является продолжением последовательных усилий страны по продвижению глобальной водной повестки.

"Оно логически связывает воедино все знаковые инициативы Таджикистана, начиная с провозглашения 2003 года Международным годом пресной воды, продолжаясь Десятилетием "Вода для жизни" (2005-2015) и Международным годом водного сотрудничества (2013)".