В дни WUF13 будет обеспечена круглосуточная перевозка к локациям форума

В дни проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в течение 24 часов от хаба возле станции метро "Кероглу" по маршруту K1 будут выполняться перевозки.

Как передает Day.Az, об этом заявил начальник отдела транспорта WUF13 Азербайджанской операционной компании Вугар Асланов на брифинге в Баку, посвященном презентации плана управления транспортом в дни WUF13.

Он отметил, что от станции метро "Кероглу" пассажиры будут напрямую доставляться к локациям WUF13:

"Будет задействовано 67 городских остановок. В период проведения WUF13 в направлении аэропорта будут действовать шесть регулярных автобусных маршрутов. Они будут работать круглосуточно. С помощью девяти транспортно-пересадочных узлов и двух специальных автобусных маршрутов пассажиры будут доставляться к месту проведения WUF13".