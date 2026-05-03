В Сеуле прошел чемпионат страны по дневному сну

В столице Южной Кореи состоялся необычный конкурс - "Power Nap Contest", где участники соревновались в умении спать.

Как передает Day.Az, мероприятие прошло в парке на берегу реки Хан и собрало сотни жителей города, страдающих от хронического недосыпа.

По правилам конкурса участники должны были прийти уставшими, сытыми и в костюмах. Некоторые выбрали кигуруми коалы, другие - традиционные корейские наряды эпохи Чосон.

Во время соревнования организаторы измеряли сердечный ритм участников: чем стабильнее показатели, тем глубже и спокойнее считался сон.

Победителем стал мужчина старше 80 лет, а второе место занял офисный сотрудник, совмещающий дневную работу с ночными сменами.