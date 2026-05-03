США пересмотрят решение разместить войска с дальнобойным оружием в Германии

США в рамках планируемого сокращения американского военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении батальона с дальнобойным оружием. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник в Пентагоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это сокращение ставит под угрозу развертывание дальнобойного оружия, включая ракеты Tomahawk. Вашингтон отменит решение", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести из Германии 5 тыс. американских военнослужащих. Как уточнили в Пентагоне, решение принято по итогам "тщательного анализа дислокации сил" США в Европе.