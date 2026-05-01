Азербайджан и Израиль обладают большим потенциалом для расширения сотрудничества

Азербайджан и Израиль обладают большим потенциалом для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус в рамках визита в Восточный Зангезур и Карабах.

"Наши отношения превосходны, и, думаю, у нас есть ещё большой потенциал для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества. Несколько месяцев назад состоялся визит нашего министра в Азербайджан, в ходе которого обсуждалось множество идей и проектов. Сейчас мы уже находимся на этапе их реализации", - сказал посол.

Р. Краус отметил, что на этой неделе прошло мероприятие, организованное посольством совместно с партнёрами, в рамках которого были переданы 60 специально разработанных инвалидных кресел для детей.

"Мы продолжаем работу в сфере поддержки нуждающихся. Кроме того, мы реализуем проекты и проводим консультации в сферах экономики, торговли и по многим другим направлениям, представляющим взаимный интерес для дальнейшего сотрудничества", - сказал дипломат.

Р. Краус отметил, что это уже третий его визит в Карабах и первый - в Ханкенди и Ходжалы. "Мы были в Ходжалы прямо перед тем, как приехали сюда. Это просто невероятно, сколько вам удалось сделать, построить и восстановить за столь короткое время", - сказал посол.

Отметим, что 1 мая 2026 года начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в целом 62 стран и международных организаций.

Визит охватывает город Ханкенди, а также Ходжалинский, Шушинский и Лачинский районы и продлится два дня.

В ходе поездки участники смогут на месте ознакомиться с проводимыми в регионе работами по реконструкции и восстановлению, а также посетят объекты социального и экономического значения.