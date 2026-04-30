США решили создать новую коалицию по Ормузскому проливу
Администрация США предложила другим странам присоединиться к новой коалиции по обеспечению судоходства через Ормузский пролив, пишет The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Источники газеты рассказали, что Госдеп направил в американские посольства информацию об этой инициативе и попросил сотрудников дипмиссий убеждать зарубежные правительства присоединяться к ней. Иностранным государствам предлагается стать "дипломатическими и/или военными партнерами" США.
В статье уточняется, что, несмотря на это, коалиция не будет иметь военный характер. Ее члены будут обмениваться информацией, координировать свои действия и следить за соблюдением санкций.
