Звонок родственникам клиента дорого обошелся банку в Баку

В Баку суд признал звонок родственникам из-за просроченного кредита нарушением банковской тайны и наказал банк.

Как сообщает Day.Az, согласно решению, банк обязан выплатить клиенту компенсацию морального вреда за нарушение его прав. По материалам дела, информация о просроченной кредитной задолженности клиента была передана его родственникам без его согласия.

Суд отметил, что сведения о наличии у человека просроченного кредита являются не только банковской тайной, но и относятся к его частной жизни, поэтому не могут быть раскрыты третьим лицам без согласия клиента.

Подчеркивается, что сообщение другим лицам информации о долге следует расценивать как разглашение банковской и личной тайны, а также как нарушение права на неприкосновенность частной жизни.