На США обрушились «бейсбольные мячи»

На американский штат Миссури обрушился мощный град размером с бейсбольный мяч. Об этом сообщили в эфире телеканала Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Непогода в этой части США началась во вторник, 28 апреля. Град сильно повредил машины на парковках - у некоторых авто выбиты задние и лобовые стекла. По словам местных жителей, градины сравнимы по размеру с мячами для бейсбола.

Сильно пострадал также зоопарк Dickerson Park Zoo в городе Спрингфилд. Посетители и сотрудники учреждения не пострадали, чего не скажешь о животных. Так, от града не удалось спасти 21-летнего эму, он не выжил. Помимо этого из-за стихии пострадала птица нанду. Сейчас зоопарк временно закрыт для посещения.