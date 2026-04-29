Новое назначение в минфине Азербайджана

Халыг Гахраман оглу Рахманов назначен руководителем аппарата министерства финансов Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство финансов.

Согласно информации, Х. Рахманов родился в 1963 году, окончил юридический факультет Бакинского государственного университета. В 1981-1992 годах занимал различные должности в организациях при исполнительной власти города Баку. С 1992 по 2000 годы работал ведущим юристом, главным специалистом и начальником отдела в юридическом управлении Государственного комитета по имуществу. С 2000 по 2025 годы работал в министерстве финансов на должностях начальника юридического отдела, начальника юридического управления и заместителя руководителя аппарата министерства.

В 2012 году распоряжением главы государства Х. Рахманов был награжден медалью "За отличие на государственной службе".