Китай пообещал ЕС ответные меры

Китай пригрозил Евросоюзу ответными действиями, если новый европейский закон "Сделано в Европе" нанесет ущерб китайским компаниям. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Министерство коммерции Китая заявило..., что закон Европейского союза о промышленном ускорении создает серьезные барьеры для инвестиций и представляет собой институциональную дискриминацию", - говорится в статье.

В Пекине заявили, что будут пристально отслеживать ход законодательной процедуры и готовы вести диалог с Брюсселем. При этом в китайском правительстве полагают, что новый регламент может ущемить права зарубежных инвесторов, затормозить "зеленый" переход в ЕС и разрушить принципы честной конкуренции на европейском рынке. Если позиция Китая останется без внимания, страна "будет вынуждена принять контрмеры", хотя их конкретный характер пока не раскрывается.

В марте Евросоюз обнародовал законопроект "Сделано в Европе", который обязывает компании, претендующие на государственное финансирование в стратегических отраслях - таких как автопром, экологические технологии и металлургия, - соблюдать требования для комплектующих из ЕС. Речь идет об инициативе Industrial Accelerator Act, призванной укрепить позиции европейской промышленности в условиях конкуренции с более дешевыми импортными товарами.