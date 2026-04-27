Иран передал США новое предложение по Ормузскому проливу

Тегеран передал Вашингтону новое предложение по урегулированию конфликта, предусматривающее снятие американской блокады, открытие Ормузского пролива и дальнейший переход к обсуждению ядерной программы Ирана. Об этом сообщил 26 апреля портал Axios со ссылкой на источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по их данным, представители исламской республики передали новое предложение американской стороне через посредников в Пакистане. "Новое предложение направлено на преодоление нынешней патовой ситуации в переговорах и разногласий относительно масштаба ядерных уступок, на которые иранское руководство готово пойти, чтобы достичь сделки с администрацией [президента США Дональда] Трампа", - пишет портал.

Как информирует портал, предложение Ирана "сконцентрировано в первую очередь на урегулировании кризиса вокруг Ормузского пролива и американской блокады". Предполагается, что стороны должны продлить режим прекращения огня "на длительный период или согласиться на прекращение войны на постоянной основе".

"Согласно предложению, переговоры по ядерной [программе] начнутся лишь на более поздней стадии, после того как Ормузский пролив будет открыт, а блокада - снята", - отмечает Axios. По его данным, американский лидер 27 апреля намерен провести заседание своего кабинета, чтобы "обсудить безвыходное положение на переговорах с Ираном и возможные варианты следующих шагов в войне".

Президент США 25 апреля заявил, что после отмены визита его переговорщиков в Пакистан для встречи с иранской стороной Вашингтон получил от Тегерана новое предложение. Ранее он сообщил об отмене поездки своего спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан, заявив, что его страна готова вести переговоры с Ираном по телефону.