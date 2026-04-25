Визит особой важности: о новом направлении в азербайджано-украинских отношениях

Автор: Акпер Гасанов

То, что сегодняшний рабочий визит Президента Украины Володимира Зеленского состоялся не в Баку, а в Габале, - очень символично. Во-первых, нынешний глава украинского государства ранее уже бывал в Габале, но тогда еще не пребывая в статусе политика. Во-вторых, именно в Габале долгие годы располагалась российская РЛС, вывод которой из нашей страны также был дипломатическим успехом Азербайджана. Сейчас Габала - одно из самых развитых туристических направлений, а также место проведения различных политических, дипломатических, культурных мероприятий самого высокого уровня.

Также стоит напомнить, что первый визит Володимира Зеленского в Азербайджан в статусе Президента Украины состоялся 16-17 декабря 2019 года. Тогда в Баку был подтвержден курс на стратегическое партнерство между странами. Кроме того, тогда Украина пыталась диверсифицировать энергопоставки, снижая зависимость от России, а Азербайджан усиливал роль как энергетического и транспортного хаба.

Соответственно, обе страны делали ставку на развитие транскаспийских и черноморских маршрутов. В результате по итогам тогдашних переговоров стороны подписали пакет двусторонних документов. Ключевые из них - это соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики (включая поставки и транспортировку энергоресурсов, развитие энергетической безопасности), документы в области транспорта и транзита (развитие международных транспортных коридоров, включая маршруты через Черное море и Кавказ), соглашения по сельскому хозяйству (расширение торговли аграрной продукцией), меморандумы о сотрудничестве в цифровизации и инновациях, плюс договоренности в гуманитарной сфере (образование, культура, межрегиональное сотрудничество).

С тех пор очень многое изменилось. Вот уже более четырех лет продолжается российско-украинская война. Азербайджан, демонстрируя принципиальность и последовательность, всегда выступал и выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, Азербайджан регулярно принимает на реабилитацию украинских детей и оказал существенную гуманитарную помощь Украине. В том числе и в энергетической сфере.

Все это высоко оценено Президентом Украины, который выразил нашей стране благодарность за всю эту помощь и поддержку. По его словам, сегодня наши страны подписали 6 документов. "Среди сегодняшних направлений первостепенное значение имеет безопасность. Что касается роста в оборонной промышленности, то Украина, исходя из условий войны, продемонстрировала силу сопротивления, и мы хотели бы поделиться своими экспертными знаниями. Сегодня наши специалисты находятся в Азербайджане, оказывают поддержку азербайджанским коллегам. Мы намерены и дальше продолжать это партнерство и приступить к совместному производству", - заявил глава украинского государства.

Глава нашего государства, в целом, подтвердил наличие такого рода совместных планов. "Как в Азербайджане, так и в Украине развивается военно-промышленный комплекс, и имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

И тут стоит добавить, что Азербайджанская армия является сильнейшей на Южном Кавказе, одной из сильнейших на пространстве бывшего СССР. А продукция отечественного ВПК экспортируется почти в 20 стран мира. Кроме того, Азербайджан имеет договоренности о сотрудничестве в ВПК с целым рядом стран-членов НАТО. Впрочем, и это еще не все.

Азербайджан стал первой страной в мире, которая продемонстрировала массовое и системное применение ударных беспилотников в рамках полноценной войны. Речь идет о Второй Карабахской войне 2020 года, в ходе которой наша армия активно использовала турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Эта война изменила представление о современной тактике: дроны стали ключевым элементом боевых действий. Они обеспечивали разведку, корректировку огня, точечные удары и фактически разрушали классическую систему обороны противника. Именно после 2020 года мир увидел, что БПЛА способны радикально изменить баланс сил даже в затяжных конфликтах.

Что предлагает Украина? Она предлагает сотрудничество в сфере противовоздушной обороны и защиты от дронов. Причем не только Азербайджану, но и странам Ближнего Востока и Персидского залива. Киев не просто делится технологиями - он предлагает партнерам практический боевой опыт, полученный в противостоянии с одной из крупнейших армий мира.

Украина сегодня предлагает не просто отдельные решения, а концепцию интегрированной обороны - сочетание систем ПВО, радиоэлектронной борьбы и дронов различных типов. Этот подход сформирован в условиях постоянной адаптации к угрозам, включая массовое применение различных беспилотных систем. Действительно, Украина стала одним из глобальных центров развития этих технологий, адаптируя их под реалии высокоинтенсивной войны.

При этом Азербайджан уже обладает диверсифицированной системой ПВО. На вооружении находятся как российские комплексы, так и израильские разработки, включая современные системы противоракетной и противовоздушной обороны. Кроме того, наша страна имеет уникальный практический опыт интеграции различных типов вооружений - от дронов до артиллерии и ракетных систем - в единую сеть. Это делает Азербайджан не просто покупателем технологий, а полноценным партнером, способным адаптировать и масштабировать решения.

При этом очевидно, что эффективность достигается только при комплексном подходе. Даже самые продвинутые технологии могут быть нивелированы при отсутствии эшелонированной обороны и координации между различными элементами вооруженных сил. Но в целом сотрудничество между Киевом и Баку может быть взаимовыгодным. Украина получает партнера с ресурсами и инфраструктурой, способного инвестировать в совместные проекты и масштабировать технологии. Азербайджан - доступ к уникальному боевому опыту, накопленному в условиях самой технологичной войны современности. Это и есть пример взаимовыгодного сотрудничества двух стран, теплые отношения между которыми давно и многократно прошли испытания на прочность.