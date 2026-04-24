Участники ТМТМ согласовали детальный план развития маршрута на 2026 год

Государства-участники Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) утвердили детальный план работы на 2026 год.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Казахстанские железные дороги".

Соглашение было достигнуто в ходе заседаний Правления и Общего собрания Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ), которые прошли в Астане.

Заседания проходили под председательством главы "Казахстанских железных дорог" Талгата Алдыбергенова. В мероприятии приняли участие страны-участницы ТМТМ - Казахстан, Китай, Азербайджан, Грузия и Турция, а также ряд европейских государств, включая Украину, Болгарию и Румынию, и международные партнеры, включая Сингапур.

В ходе встреч участники договорились о внедрении электронного документооборота с использованием цифровых подписей, а также об организации прямого обмена данными между таможенными органами и всеми участниками перевозочного процесса. Эти меры позволят сократить время прохождения грузов и повысить прозрачность операций на всем маршруте.

По итогам заседаний был подписан ряд документов. Принятые решения направлены на дальнейшее укрепление ТМТМ как одного из ключевых транзитных коридоров между Азией и Европой.

Отметим, что Средний коридор представляет собой торгово-транспортный маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он рассматривается как альтернатива традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, затем пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и выходит в Европу. Средний коридор является сухопутным маршрутом, позволяющим обходить более протяженные морские пути и связывающим восточные регионы Азии, включая Китай, с европейскими рынками.