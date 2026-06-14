https://news.day.az/unusual/1841209.html Кит попал в смертельную ловушку - ВИДЕО У берегов Мурманской области спасатели освободили горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях. Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, операцию по спасению животного провели волонтеры из группы "Друзья Океана". Специалистам удалось аккуратно снять сети и освободить кита.
Кит попал в смертельную ловушку - ВИДЕО
У берегов Мурманской области спасатели освободили горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, операцию по спасению животного провели волонтеры из группы "Друзья Океана". Специалистам удалось аккуратно снять сети и освободить кита.
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