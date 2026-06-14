Кит попал в смертельную ловушку

У берегов Мурманской области спасатели освободили горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, операцию по спасению животного провели волонтеры из группы "Друзья Океана". Специалистам удалось аккуратно снять сети и освободить кита.