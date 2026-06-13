Смертельное ДТП в Товузском районе

В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился на дороге Эсрик.

В результате аварии тяжелые травмы получил И. Нагиев, 1994 года рождения. Пострадавший скончался по пути в больницу.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

По факту проводится расследование.