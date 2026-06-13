https://news.day.az/society/1841302.html Смертельное ДТП в Товузском районе - ФОТО В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился на дороге Эсрик. В результате аварии тяжелые травмы получил И. Нагиев, 1994 года рождения. Пострадавший скончался по пути в больницу. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.
Смертельное ДТП в Товузском районе - ФОТО
В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился на дороге Эсрик.
В результате аварии тяжелые травмы получил И. Нагиев, 1994 года рождения. Пострадавший скончался по пути в больницу.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре