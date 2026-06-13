https://news.day.az/society/1841302.html

Смертельное ДТП в Товузском районе - ФОТО

В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился на дороге Эсрик. В результате аварии тяжелые травмы получил И. Нагиев, 1994 года рождения. Пострадавший скончался по пути в больницу. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.