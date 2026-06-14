https://news.day.az/hitech/1841238.html В Китае представили первую регулярную лигу боев роботов URKL - ВИДЕО Китайская компания EngineAI представила официальное видео регулярной лиги по боям роботов URKL. Как передает Day.Az, в ролике демонстрируются поединки между гуманоидными роботами.
В Китае представили первую регулярную лигу боев роботов URKL - ВИДЕО
Китайская компания EngineAI представила официальное видео регулярной лиги по боям роботов URKL.
Как передает Day.Az, в ролике демонстрируются поединки между гуманоидными роботами.
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