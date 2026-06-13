Пересчет голосов окончательно похоронил надежды армянской оппозиции

Автор: Байрам Эльшадов

Армянская оппозиция вновь оказалась в крайне неудобном положении. После громких заявлений о якобы массовых нарушениях, украденных голосах и сомнительных итогах выборов пересчет на 637 избирательных участках не только не изменил общую картину, но и окончательно добил главную надежду проигравших.

ЦИК Армении сообщил, что после пересчета партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила еще 1148 голосов и довела результат до 727 820. Блок "Сильная Армения" прибавил 508 голосов, блок "Армения" - 217, а "Процветающая Армения" - 147 голосов. В итоге, "Гражданский договор" не просел, а прибавил голосов. А "Процветающая Армения" с минусом в 213 голосов после аннулирования трех участков все равно в парламент не проходит. Поздравляем.

Иными словами, чем больше считали, тем убедительнее выглядела победа Пашиняна.

Особенно комично выглядит ситуация вокруг оппозиционных сил, которые до выборов буквально жили в собственной параллельной реальности. Соцсети были завалены "сенсационными" рейтингами, неизвестными социологическими центрами и опросами, обещавшими триумф то Самвелу Карапетяну, то Роберту Кочаряну. Создавалось впечатление, что власть вот-вот рухнет под тяжестью народного недовольства. Однако когда пришло время открыть урны и посчитать бюллетени, выяснилось, что виртуальная Армения и реальная Армения - это две совершенно разные страны.

Теперь проигравшие лихорадочно ищут объяснение собственному поражению. Это какой-то замкнутый цикл отрицания: не нравится результат голосования - требуем пересчета; не нравится результат пересчета - отказываемся от мандатов; видимо, дальше появятся заявления о недействительности выборов как таковых, потом, наверное, о недействительности самой Армении как государства, проголосовавшего неправильно.

Оппозиция никак не может принять очевидный факт. Значительная часть армянского общества сознательно проголосовала за Пашиняна. Не потому, что считает его идеальным политиком. Не потому, что в восторге от всех решений действующей власти. А потому, что не хочет возвращаться к временам авантюр, реваншистских фантазий и бесконечных обещаний взять реванш за поражение.

Отдельный вопрос - те самые социологические опросы, которые месяцами кочевали по соцсетям с цифрами, рисующими совершенно иную картину. Источники анонимные, методология - "случайный звонок", результаты - заранее известны. Удивительно, как люди, отвечающие незнакомому голосу по телефону в стране, где "непатриотичная" позиция может стоить репутации, вдруг массово признавались в любви к Карапетяну и Кочаряну. На деле это говорило не о реальных рейтингах, а о страхе показать поддержку действующей власти в атмосфере, которую сама оппозиция и накачивала угрозами и обвинениями в предательстве.

Теперь, когда страх спал, а бюллетени пересчитаны вручную при участии всех заинтересованных сторон, картина оказалась именно той, которую все и так видели 7 июня.

Итоговые результаты ЦИК подведет 14 июня. И чем больше считают голоса, тем меньше остается аргументов у проигравших.