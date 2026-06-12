Внешняя политика Азербайджана - стратегия, служащая глобальному миру и взаимопониманию

Внешняя политика Азербайджана сформировалась как последовательная и системная государственная стратегия, которая выходит за рамки двусторонних культурных связей и служит поощрению мира и взаимопониманию в глобальном масштабе. Эта стратегия, определенная Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, направлена на расширение межкультурного диалога и углубление международного сотрудничества, а важную роль в реализации данной политики играют инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Парламентарий отметил, что реальные результаты проводимого стратегического курса отчетливо проявляются в ряде международных мероприятий, осуществленных за последнее время.

"Презентация проектов, реализованных совместно с Фондом Гейдара Алиева в Ватикане, имеет в этом контексте особое значение. В рамках мероприятия были продемонстрированы издание "Мост культур", отражающее проекты, реализованные Фондом Гейдара Алиева в Ватикане, документальный фильм, а также ковровая композиция-триптих, созданная на основе проекта "Авраамические религии".

Первый экземпляр представленной книги был вручен в рамках визита президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в Ватикан во время встречи с Папой Римским.

Эти презентации расцениваются как продолжение сотрудничества и доверия, сформировавшихся между Азербайджаном и Святым Престолом, и вносят важный вклад в межрелигиозный диалог. Огромное значение имеет выявление и оцифровка Фондом Гейдара Алиева рукописей об истории Азербайджана в Апостольской библиотеке и архивах Ватикана", - отметил он.

По словам Солтана Мамедова, еще одним важным событием стала первая церемония вручения "Премии культурного наследия имени Натаван", состоявшаяся в штаб-квартире ICESCO в Марокко.

"Эта премия, учрежденная в качестве важной инициативы Азербайджана в сфере культурной дипломатии и носящая имя Хуршидбану Натаван, служит поощрению передового опыта в области охраны материального культурного наследия.

"Премия культурного наследия имени Натаван" демонстрирует приверженность Азербайджана национальным ценностям, принципам гуманизма и мультикультурализма. Эта награда, представленная Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО, является одновременно выражением почтения к Хуршидбану Натаван и вкладом в международную пропаганду богатого культурного наследия Карабаха.

Как следствие, и проекты, реализуемые с Ватиканом, и учрежденная совместно с ICESCO "Премия культурного наследия имени Натаван" являются яркими примерами последовательной политики Азербайджана в направлении поощрения мира и защиты общечеловеческих ценностей на международной арене, а также достойным ответом на звучащие в последнее время необоснованные претензии в адрес нашей страны", - заявил он.