В США прибыла первая партия VR-шлема от создателей Steam

Valve начала завозить в США для пополнения складских запасов новую VR-гарнитуру Steam Frame, что может свидетельствовать о скором старте продаж устройства. На это указывают данные об импортных поставках, на которые обратили внимание в The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно опубликованной информации, 10 июня в порт Лос-Анджелеса прибыл контейнеровоз Posen, завершивший двухнедельный рейс из Шанхая. В грузовых документах фигурирует партия "устройств виртуальной реальности", поставленная логистическим партнером Valve - компанией Ceva.

Общий вес поставки составил около 32 тонн, а без учета массы контейнеров объем фактического груза оценивается примерно в 13 тонн. Эксперты предполагают, что это первая крупная партия гарнитур Steam Frame.

Судя по расчетам, объем поставки может соответствовать менее чем 20 тыс. устройств. При этом компактные размеры VR-гарнитур позволяют разместить в контейнерах значительно больше единиц продукции по сравнению с игровыми системами других форматов.

Параллельно Valve продолжает наращивать запасы других новых устройств. По данным отраслевых наблюдателей, с конца апреля компания активно импортирует стационарные игровые ПК Steam Machine. Совокупный объем поставок этой категории продукции уже достиг примерно 141 тонны.

Кроме того, в мае были зафиксированы поставки еще трех контейнеров общей массой около 14,5 тонны, которые, по мнению наблюдателей, могли содержать портативные консоли Steam Deck.

Ожидается, что Valve выпустит Steam Machine и Steam Frame до конца лета.