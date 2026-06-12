Посол Азербайджана в Перу вручил копии верительных грамот представителю МИД

Глава Управления государственного протокола и церемоний Министерства иностранных дел Перу Эдуардо Мигель Иларион Перес дель Солар Марсенаро принял копии верительных грамот нового посла Азербайджана в Перу Сеймура Фаталиева.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Перу в социальной сети X.

"Сегодня утром глава Управления государственного протокола и церемоний Министерства иностранных дел Перу Эдуардо Мигель Иларион Перес дель Солар Марсенаро принял копии верительных грамот посла Азербайджанской Республики в Перу Сеймура Фаталиева", - отмечается в публикации.