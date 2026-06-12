https://news.day.az/politics/1840941.html Посол Азербайджана в Перу вручил копии верительных грамот представителю МИД - ФОТО Глава Управления государственного протокола и церемоний Министерства иностранных дел Перу Эдуардо Мигель Иларион Перес дель Солар Марсенаро принял копии верительных грамот нового посла Азербайджана в Перу Сеймура Фаталиева. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Перу в социальной сети X.
Посол Азербайджана в Перу вручил копии верительных грамот представителю МИД - ФОТО
Глава Управления государственного протокола и церемоний Министерства иностранных дел Перу Эдуардо Мигель Иларион Перес дель Солар Марсенаро принял копии верительных грамот нового посла Азербайджана в Перу Сеймура Фаталиева.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Перу в социальной сети X.
"Сегодня утром глава Управления государственного протокола и церемоний Министерства иностранных дел Перу Эдуардо Мигель Иларион Перес дель Солар Марсенаро принял копии верительных грамот посла Азербайджанской Республики в Перу Сеймура Фаталиева", - отмечается в публикации.
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