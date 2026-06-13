https://news.day.az/sport/1841146.html У сборной Англии на ЧМ по футболу украли экипировку Перед тренировкой в Канзас-сити у сборной Англии по футболу украли бутсы и мячи. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Отмечается, что кража произошла во время перевозки экипировки на фургоне.
У сборной Англии на ЧМ по футболу украли экипировку
Перед тренировкой в Канзас-сити у сборной Англии по футболу украли бутсы и мячи. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что кража произошла во время перевозки экипировки на фургоне. Сотрудники службы безопасности подозревают, что к произошедшему причастны водители, которым доверили доставку.
Футбольная ассоциация Англии сотрудничает с полицией, поиски пропавших вещей ведутся.
Сборная Англии на чемпионате мира выступит в группе L. Ее соперниками станут команды Хорватии, Панамы и Ганы.
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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