https://news.day.az/sport/1840858.html ЧМ-2026 открылся матчем Мексика-ЮАР - ВИДЕО Стартовал матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Мексики и ЮАР. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит стадионе "Ацтека" в Мехико. ЧМ-2026 станет самым масштабным в истории мирового футбола.
ЧМ-2026 открылся матчем Мексика-ЮАР - ВИДЕО
Стартовал матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Мексики и ЮАР.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит стадионе "Ацтека" в Мехико.
ЧМ-2026 станет самым масштабным в истории мирового футбола. Впервые в финальной стадии примут участие 48 сборных, а всего в рамках турнира будет сыграно 104 матча.
Финал мирового первенства состоится 19 июля на стадионе MetLife в США.
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