ЧМ-2026 открылся матчем Мексика-ЮАР

Стартовал матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Мексики и ЮАР.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит стадионе "Ацтека" в Мехико.

ЧМ-2026 станет самым масштабным в истории мирового футбола. Впервые в финальной стадии примут участие 48 сборных, а всего в рамках турнира будет сыграно 104 матча.

Финал мирового первенства состоится 19 июля на стадионе MetLife в США.

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