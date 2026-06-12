Армению нужно спасать - от диаспоры

Автор: Лейла Таривердиева

На днях армянские медиа с радостью сообщили, что Комитет по иностранным делам Палаты представителей США готовится рассмотреть и вынести на голосование поддержанную Армянским национальным комитетом Америки (ANCA) поправку, в которой содержится призыв к администрации Штатов применить дипломатическое, экономическое и правовое давление на Азербайджан. А именно - полностью соблюдать требования 907-й поправки, пока не будут освобождены осужденные в Азербайджане армянские преступники.

Автором поправки является конгрессмен Брэд Шерман, один из немногих армянских лоббистов, пока еще не отправленных под суд. Написанный под диктовку ANCA проект требует от Белого дома принять все меры, чтобы Баку немедленно и безо всяких условий освободил преступников, а если он этого не сделает - ввести санкции.

Как видно, диаспора не оставляет надежд. Работать в Штатах против Баку в последнее время становится все сложнее. Однако лоббисты и прочие продажные лица от политики и научного мира все еще остаются под рукой.

Действующий в США так называемый Институт по предотвращению геноцида и обеспечению безопасности человека имени Рафаэля Лемкина опубликовал заявление, в котором выразил "серьезную обеспокоенность" по поводу суверенитета Республики Армения. В заявлении говорится об "угрозах", с которыми якобы сталкиваются приграничные общины Армении, и приводятся слова некоего анонима из Сюника: "В Ереване нас называют сумасшедшими за то, что мы здесь остаемся, но они не понимают, что если мы уедем отсюда, следующими будут они".

Таким образом, можно констатировать - проект под названием "Институт Лемкина" докатился до дна. Не находя никаких серьезных поводов для поддержки оплачиваемой диаспорой реваншистской пропаганды, эта контора теперь делает панические заявления по надуманным поводом и основываясь на болтовне случайных людей. Какой-то житель приграничья что-то ляпнул, и структура, пытающаяся позиционировать себя в качестве серьезной международной организации и авторитета в вопросах прав человека, сразу выплевывает в публичное пространство заявление. Абсолютно бессмысленное. Мы уже не говорим о том, что повод для очередной клеветы на Баку был придуман сотрудниками этого заведения, которым необходимо было оправдать полученный гонорар. Зарплата идет, а поводов показать заказчикам трудовую активность все нет и нет.

Ни с того ни с сего Институт Лемкина разволновался по поводу суверенитета Армении, начал требовать от международного сообщества "применять механизм предотвращения геноцида к экономическим и дипломатическим отношениям на Южном Кавказе", независимо от итогов выборов 7 ноября. Более того, контора призвала международных наблюдателей расследовать заявления приграничных общин и "беженцев из арцаха", включая сообщения об "азербайджанских обстрелах жилых домов, незаконных азербайджанских форпостах, созданных на территории, суверенной Армении", и так далее. Институт Лемкина заявил, что "геноцид 2023 года" не будет последним, и призвал мир "серьезно отнестись к угрозам, с которыми сталкиваются армяне на Южном Кавказе"...

Какая муха снова укусила этих искусанных "борцов с геноцидами"? Заявление было явно сделано просто для того, чтобы напомнить о себе. Странно читать подобное в условиях, когда уже два года на границе не слышно выстрелов, когда Азербайджан и Армения обсуждают мирную повестку, когда Баку открыл дороги для бывшего оккупанта. Очень странно.

Похоже, работодатели сильно прижали. Гонорары выплачиваются за такую болтовню немалые. Так называемый Институт Лемкина, как известно, был создан армянской диаспорой США после Второй карабахской войны. Она же оплачивает все действия этой непонятной структуры. Институт был нужен, чтобы раскрасить антиазербайджанскую пропаганду в цвета американского флага. Для этого были приобретены два профессора - Элиза фон Джоден-Форджи и Ирене Виктория Массимино, вряд ли имеющие представление о происходящем на Южном Кавказе. За щедрое финансирование они периодически оглашают информационное пространство призывами спасать армян и Армению.

Эту парочку не остановило даже то, что к мирному процессу имеет отношение Президент страны, в которой они (к несчастью для науки и студентов) занимаются научно-образовательной деятельностью. В декабре прошлого года их очередная кампания вынудила НПО Азербайджана обратиться к Президенту Трампу. В то время, как тот прилагает усилия к установлению мира на Южном Кавказе, какая-то организация непонятного содержания ставит палки в колеса этой политике. Фактически так оно и есть.

Кстати, носить имя Рафаэля Лемкина, польского юриста еврейско-украинского происхождения, автора термина "геноцид" эта контора не имеет никакого права. Потомки Лемкина не давали его создателям так называемого института.

В прошлом году представители семьи потребовали от организации под названием Институт по предотвращению геноцида имени Лемкина прекратить использовать имя их знаменитого предка. И это требование прозвучало не в первый раз. Оказывается, контора занимается еще и антиизраильской пропагандой. Годом ранее в интервью Algemeiner Journal родственник Рафаэля Лемкина, Джозеф Лемкин заявил, что не знал о существовании института, пока ему о нем не сообщили журналисты, и что он был крайне возмущен тем, что имя его покойного родственника используется "для продвижения антиизраильской повестки". Согласно сообщению журнала, семья Лемкиных рассматривает различные действия, включая публикацию совместного публичного заявления или письма с требованием о прекращении противоправных действий, чтобы заставить организацию прекратить использование имени Лемкина.

Интересно, что руководство института мнение семьи спокойно игнорирует, хотя, по словам адвокатов, организация вводит общественность в заблуждение и искажает наследие Лемкина, продвигая позиции, противоречащие его взглядам.

Почему, несмотря на все протесты, Институт Лемкина все еще существует? Это интересный вопрос. Ладно, на протесты азербайджанской стороны могут не обращать внимания. Но протесты самой семьи Лемкина, включение в дело юристов все равно не дает результатов. Почему? Только не подумайте, что причина в демократии и плюрализме. Причина, вероятнее всего, в диаспоре, которая всеми силами пытается удержать в общественном дискурсе антиазербайжанские нарративы

Последнее заявление "лемкинисток" показало, что идея выдохлась. Диаспора уже не находит для "спасения" Армении сколько-нибудь заслуживающих внимания поводов. Никаких угроз для Армении нет. Но заказчикам подобных заявлений хотелось бы, чтобы они были, поэтому профессоршам подкладывают фейки в виде анонимных высказываний неких сюникцев, из которых следует, что они стоят не на жизнь, а на смерть на границе, якобы спасая остальную Армению от "агрессора" с востока.

Армении ничего не грозит от соседей. Главным врагом благополучия этой страны на сегодня является диаспора. Если Армению и нужно от кого-то спасать, так это от спюрка. Тем, кто желает республике добра, следует не лезть не в свои дела и не мешать ей подниматься на ноги. Судя по всему, диаспоре это нужно меньше всего.