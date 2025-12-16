Осиное гнездо всполошилось: как тема Западного Азербайджана напугала реваншистов

Автор: Лейла Таривердиева

Появление в международном дискурсе темы Западного Азербайджана разворошило осиное гнездо.

Снова объявилась небезызвестная американская журналистка Линдси Снелл. Мадам устроила истерику, утверждая, что нарратив Общины Западного Азербайджана Баку продвигает через чиновников европейских стран. Как им в случае с "наемниками" в Азербайджанской армии, ей померещился "рост числа европейцев" (!!!) в Общине, которые якобы связаны с азербайджанскими властями. Обслуживающая реваншистов журналистка в своей записи в соцсети Х даже указала на каких-то европейских чиновников, предложивших провести мероприятие по Западному Азербайджану в Германии.

Линдси Снелл - провокатор. Она занимается провокациями, это ее специализация. Конечно же, она не назвала никаких имен, потому что просто не могла их назвать. Тем не менее, реваншисты зацепились за несуществующего "европейского чиновника", якобы членствующего в Общине и предложившего провести что-то в Германии. Ни чиновника, ни предложения не существует. А существует премьер-министр Армении Никол Пашинян, недавно побывавший в Германии и, будучи там, предложивший Азербайджану взаимно отказаться от темы возвращения. То есть закрыть тему Западного Азербайджана и возвращения армян в Карабах.

Снелл сознательно исказила ситуацию. И армянские СМИ, подконтрольные оппозиции, уже строчат новости, ссылаясь на нее.

Напомним, что эта журналистка является автором фейка о "сирийских наемниках", якобы воевавших за Азербайджан в 44-дневную войну. Это была спланированная провокационная акция. И самое примечательное, что она начала разворачиваться еще до начала войны. За неделю до начала боевых действий Снелл, ссылаясь на какого-то сирийского боевика, написала пост о том, что "поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия отправляется в Карабах". К посту она прикрепила фото неизвестных военных в самолете, утверждая, что это и есть те самые бойцы дивизии "Хамза", летящие в Баку. Ее твит, явно фейковый, стал первоисточником для публикаций в СМИ многих стран. Вот тут-то Линдси Снелл и настигла "слава", точнее, внимание армянства.

В послевоенные годы Снелл продолжала трудиться на стезе провокаций. И каждый раз ее безграмотность, нелогичность и, пардон, тупость просто зашкаливали. Провокаторша настолько плохо подготовлена, что даже в элементарных вещах оказывалась в луже. Попытавшись обвинить Баку в намерении провезти в Ханкенди в сентябре 2023 года не 40 тонн муки, а нечто иное, она не соблаговолила хотя бы прогуглить грузоподъемность фур, прежде чем делать свои заявления против Азербайджанского Красного Полумесяца. Незадолго до контртеррористической операции, она распространила в соцсетях (видимо, это ее предел) список иностранных журналистов, участвовавших в Шушинском медиафоруме, с целью их последующей дискредитации.

Теперь Снелл распространяет фейки относительно темы Западного Азербайджана в Европе. На самом деле Европа никак не участвует в этом вопросе, никак не поддерживает права азербайджанцев на возвращение в Армению. К сожалению. Мы были бы рады, если бы европейские чиновники хоть иногда вспоминали наряду с добровольно выехавшими из Карабаха армянами и насильственно депортированных из Армении азербайджанцев. Но этого, к сожалению, не происходит. Уместно будет напомнить слова бывшего спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара, сказанные им в прощальном интервью армянским СМИ. Он заявил, что возвращение армян в Карабах и возвращение азербайджанцев в Армению для него "совершенно разные вопросы, которые нельзя смешивать". "Первый - это содействие возвращению карабахских армян в свои исконные дома, что является обязательством Азербайджана. Второй - это вопрос армян, которые раньше жили в других частях Азербайджана, в том числе в Баку, или азербайджанцев, которые раньше жили в Армении. Естественно, они также должны иметь возможность посещать места, где жили они или их семьи, или даже возвращаться туда, если они того пожелают, и это также должно быть следствием нормализации, но это совершенно другой вопрос, нежели конкретный вопрос карабахских армян", - заявил Клаар.

Так что Линдси Снелл беспокоиться не о чем.

Тема Западного Азербайджана, особенно после предложения премьер-министра Никола Пашиняна Азербайджану взаимно отказаться от нарративов о возвращении, серьезно взбаламутила реваншистское болото. Экс-глава МИД, а ныне глава "комиссии по коллективной репатриации в Карабах" Вардан Осканян очень испугался "легитимизации новых посягательств на суверенную территорию Армении". Думается, больше всего его напугал не этот надуманный тезис, а перспектива потерять "должность". Провозглашенный Пашиняном отказ продвигать вопрос возвращения армян сделает все "комиссии" и прочие фейковые структуры, лепящиеся вокруг темы "этнических чисток", бессмысленными, и спонсоры прекратят финансирование.

На своей стране в Фейсбук деятель, везде представляющийся профессионалом в дипломатии, написал, что вопросы возвращения армян в Карабах и азербайджанцев в Армению - совершенно разные. Между ними, утверждает Осканян, "нет параллелей ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения международного восприятия, ни с точки зрения простой логики". В свидетели он призывает, как он пишет, десятки международных платформ, конвенций, соглашений и прецедентов, которые, дескать, дают армянам право требовать возвращения и обособления. А вот у азербайджанцев никаких прав, оказывается, вопрос об их возвращении "не имеет легитимности с точки зрения международного права".

Осканян подставляет свой профессионализм под сомнение, утверждая, что у азербайджанцев меньше легитимных прав на возвращение в Армению. Это иллюзия, предназначенная для поддержания в оглупленном состоянии армянского общества. На самом деле, более двухсот тысяч человек имеют полное право вернуться на свои исконные земли в Армению.

Из всех аргументов главы "комиссии по коллективной репатриации", соответствует реальности только один. Осканян совершенно прав, указывая на разницу в международном восприятии. Действительно, судьба азербайджанцев Армении, подвергшихся этнической чистке и насильственной депортации, никогда не интересовала международную общественность и сегодня тоже воспринимается так, как если бы дело было где-то на Марсе. Тойво Клаар, о котором мы говорили выше, фактически высказал общий европейский взгляд на этот вопрос. Сейчас, со сменой руководства в Евросоюзе, возможно, тамошние чиновники уже не стали бы высказываться так однозначно. Однако это не меняет того факта, что восприятие надуманных "страданий" армян и реальных трагедий азербайджанцев всегда будет оставаться неравноценным. Потому что существует такой фактор, как "исламофобия", а армянство не скупится, покупая голоса.

Как раз накануне подозрительно проармянская организация под названием Международная христианская солидарность (CSI) призвала власти Армении прекратить давление на институты "народа арцаха"... Можно удивиться, какое дело "христианской солидарности" до внутренних дел Армении и работы ее правоохранительных органов? Если бы правоохранители провели обыск в церкви или религиозной организации, притесняли верующих, еще можно было бы с натяжкой допустить заявление от CSI. Но какое дело христианской организации до обысков в фейковом представительстве сепаратистов? CSI, не имеющая никаких прав вмешиваться в подобные вопросы. Какое ей дело до политического давления на сепаратистов?

Проармянская контора, прячущаяся под "христианской солидарностью", выдала себя с головой. Та же ситуация, кстати, с так называемым Институтом имени Лемкина. По-видимому, CSI, как и эта контора, создана при армянском финансировании для продвижения интересов армянства. Подчеркнем - не интересов Армении, а интересов армянства. Интересы Армении сегодня не имеют никакого отношения к интересам армянства. Пропасть между ними становится все шире. На одной ее стороне диаспора, лобби и разношерстные антиазербайджанские круги, на другой - Республика Армения, руководство которой пытается дать армянскому народу будущее.

Осиное гнездо, как видим, пребывает в большом беспокойстве. Не будем говорить, что станет лучше. Наоборот, предупредим, что причин для беспокойства скоро станет куда больше.